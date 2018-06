Carburants, gaz : les hausses des prix, une menace pour la croissance

publié le 13/06/2018 à 09:32

Il faut commencer par le carburant, dont la hausse a été massive : +23,5% pour le gazole depuis un an, et +15% pour le sans-plomb 95. En cause : l'augmentation forte du baril bien sûr, qui a pris 75% sur la même période. Il est aux alentours de 80 dollars. On ne s'en est pas rendu compte, mais à force de grimper tous les jours c'est très significatif.



L'autre facteur a été bien français : l'augmentation des taxes sur le gazole, intervenue en début d'année pour faire converger son prix avec celui de l'essence.

Les prix du gaz pourraient eux aussi augmenter. C'est ce que propose la fameuse Commission de régulation de l'énergie (CRE). Elle voudrait que le tarif du gaz domestique augmente de 6,5% au 1er juillet prochain pour les Français qui s'approvisionnent encore au tarif réglementé. Cela représente cinq millions de ménages, soit une petite moitié des abonnés au gaz dans notre pays.

Mais c'est au gouvernement qu'il reviendra de prendre la décision, c'est-à-dire de suivre ou pas ce que préconise la CRE.



Les conséquences sur notre pouvoir d'achat ne s'annoncent pas formidables. Les Français dépensent entre 8 et 9% de leurs revenus pour leur consommation d'énergie, à la fois pour leur voiture et leur logement. C'est autant que les vêtements et les loisirs.



Pour le seul carburant, un ménage français dépense 1.500 euros par an en moyenne. L'augmentation récente de l'essence représente donc une ponction sur le pouvoir d'achat de 300 euros environ sur une base annuelle. Comme par hasard, les derniers chiffres de la consommation des ménages ne sont pas très bons.