7 millions de Français en situation d'isolement, 3 millions de plus qu'en 2010

publié le 03/12/2020 à 05:50

Les Français et Françaises se sentent de plus en plus isolés. C'est la conclusion du 10ème rapport annuel sur les solitudes publié par la Fondation de France jeudi 3 décembre. Réalisée par le CRÉDOC, juste avant le début de la crise sanitaire, cette étude porte sur l'année écoulée précédemment. Elle met en lumière l'isolement relationnel de la population française : la solitude touche 7 millions de personnes, soit 14 % des Français, contre 9 % en 2010.

La Fondation de France et le CRÉDOC définissent comme situation d'isolement le fait d'entretenir des "relations très épisodiques (quelques fois dans l’année ou moins) avec les membres des cinq principaux réseaux de sociabilité (familial, professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage)". Dans la lignée des années précédentes, ces situations d'isolement concernent d'abord les personnes âgées (25% des personnes interrogées) et les personnes les moins aisées (32% des personnes interrogées déclarent avoir des bas revenus et 16% disent appartenir à une classe sociale "défavorisée").

Les jeunes de plus en plus isolés

"Jusque-là relativement épargnés, 13 % des jeunes sont aujourd’hui touchés par l’isolement, soit presqu’autant que l’ensemble de la population (14 %)", note par ailleurs la Fondation de France. "Ils n’étaient que 2 % en 2010". L'organisation explique en partie cette hausse par la paupérisation croissante des jeunes - les 18-29 ans constituent la classe d’âge la plus pauvre - phénomène associé à l'augmentation des inégalités.

Chez les jeunes isolés, "cette situation génère un sentiment de honte, lié au décalage par rapport à l’attendu social pour cette tranche d’âge : l’ouverture à de nombreuses opportunités de sociabilité", analyse la Fondation de France.

L'impact du confinement

Parallèlement à cette étude annuelle, la Fondation de France met en avant un focus réalisé durant le premier confinement montre les conséquences du contexte de distanciation sociale sur l’isolement et son ressenti. Les personnes identifiées comme isolées ont mieux supporté cette période. Par exemple, "pour près d’un quart d’entre elles, aucune des interactions sociales ne leur a manqué (contre 9 % des personnes non isolées)", commente la Fondation de France.

Ceci peut s'expliquer par le fait que la période d'isolation imposée pour lutter contre la propagation du coronavirus était une expérience partagée par toute la population. "Les restrictions des interactions sociales qui ont régi les deux mois de confinement ont pu être vécues, pour les personnes isolées, comme une période de répit, une manière de 'mettre sur pause' quelques-unes des injonctions sociales auxquelles elles ne répondent pas", selon la Fondation de France.



Ce focus montre aussi que les personnes isolées sont davantage préoccupées par l'impact de la crise sanitaire. "En avril 2020, 28 % d’entre elles se disent inquiètes pour leur situation dans les trois ans à venir, contre 22 % du reste de la population", explique la Fondation de France. Pour lutter contre cet isolement et restaurer le lien social, la fondation accompagne chaque année près de 1.000 initiatives. L’enjeu : s’attaquer aux multiples causes de la solitude et revitaliser le lien social pour rendre à ces "isolés" toute leur place dans la société.