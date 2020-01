publié le 07/01/2020 à 06:00

Les Français sont plutôt optimistes quant à leur avenir et celui de leurs proches pour l'année 2020. C'est ce qui ressort de notre baromètre Harris Interactive pour RTL. L'enquête a été réalisée en ligne du 26 au 30 décembre 2019 auprès d'un échantillon de 2.568 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

En effet, 55% des personnes interrogées déclarent aujourd'hui être optimistes pour eux-mêmes et leurs proches lorsqu'ils pensent à l'année. Ils étaient 47% à être dans ce même état d'esprit l'an dernier, soit une hausse de 8 points en un an. Ce sont majoritairement les sympathisants de La République en Marche (77%) et ceux du Parti socialiste (66%) qui se montrent optimistes.

Pour 66% des Français, la première priorité du gouvernement cette année sera le bon fonctionnement du système social, devant la lutte contre le terrorisme (64%) et le soutien du pouvoir d'achat (64%). Tous les domaines d'action reculent sauf l'agriculture, la transition écologiques et les thématiques relatives à la fin de vie.

55% des Français se disent optimistes pour 2020 Crédit : Baromètre Harris Interactive pour RTL

Les Français optimistes pour la recherche, la culture et l'égalité

Comme les années précédentes, aucun secteur testé ne suscite majoritairement l'optimisme, même si la recherche, l'innovation, la culture et l'égalité femmes/hommes constituent les trois domaines parmi lesquels les Français se montrent les plus optimistes. Les Français se montrent particulièrement enthousiastes cette année par rapport à l'an dernier en ce qui concerne le chômage, la croissance économique, la transition écologique et le logement.

51% des Français considèrent 2019 comme positive

Un peu plus d'un Français sur deux estime que 2019 a été une année positive pour eux et leurs proches. C'est 8 points de plus que l'an dernier. En revanche, 47% portent un regard négatif sur les douze mois qui viennent de s'écouler.

L’indicateur d'optimisme revient au même niveau qu’en 2017 et tangente désormais les records enregistrés lors des années électorales 2017 (51%) et 2012 (52%) ainsi qu’en 2009 (51%). Les plus jeunes montrent une plus grande satisfaction vis-à-vis de l’année écoulée (66%) que leurs aînés.

51% des Français considèrent que 2019 a été une année positive Crédit : Baromètre Harris Interactive pour RTL

