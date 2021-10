379 personnes sont mortes en prenant un selfie depuis 2008

Le selfie fait des morts chaque année. L'information parait difficile à croire, pourtant, entre 2008 et 2021, 379 personnes ont perdu la vie en prenant un selfie dans le monde, des chiffres en nette hausse, selon une étude espagnole.

Selon les chiffres de cette étude publiée dans le Journal of Travel Medicine, relayée par nos confrères de BFMTV, il y a eu 31 décès dans ces circonstances depuis le début de l'année 2021. Alors comment se photographier avec son smartphone peut-il causer la mort ? Eh bien l'étude révèle que la majorité de ces décès sont dus à des chutes (216 sur 379).

Dans les autres causes de décès, on trouve aussi les accidents de voitures et de trains ou encore des noyades. D'autres incidents avec des armes à feu ou des attaques d'animaux sauvages sont également à déplorer. La plupart de ces décès ont lieu lors de voyages et l'Inde arrive en première position avec 100 décès depuis 2008, devant les États-Unis (39) et la Russie (33).