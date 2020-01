2020 : pourquoi la nouvelle année est-elle bissextile ?

publié le 03/01/2020 à 07:00

On fête ce jour-là les saints Auguste et Hilaire. C'est l'anniversaire du compositeur italien Rossini et de l'acteur français Gérard Darmon. Ces célébrations n'ont lieu que tous les quatre ans : nous parlons évidemment du 29 février. 2020 en comptera un : c'est une année bissextile.

"Bissextile" vient du latin "bis", "deux fois", et "sextus", "sixième". Le "bisextus" latin désigne le second sixième jour avant les calendes de mars, à savoir, un second 24 février. Ce jour intercalaire est ajouté tous les 4 ans depuis l'adoption du calendrier julien, en 708 ap. JC. Une année calendaire compte alors 365 jours, mais l'année "solaire" en compte environ 365 et un quart. L'ajout tous les 4 ans d'un jour supplémentaire permet de compenser la différence, selon le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

À noter, depuis la réforme grégorienne du calendrier en 1582, la règle a été légèrement modifiée. Tous les 400 ans, il y a un excès de 3 jours dans le calendrier calendaire si on ajoute un jour tous les 4 ans. Les années bissextiles sont depuis les années divisibles par 4 et non divisible par 100 (comme l'an 2020) et les années divisibles par 400 (comme les ans 1600 et 2000). Ainsi, entre 1600 et 1999, il y a bien eu des années bissextiles tous les 4 ans, sauf trois années (divisibles par 100 mais pas par 400) : 1700, 1800 et 1900. Ainsi, en 2000, l'année calendaire et l'année solaire étaient synchrones.