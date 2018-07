publié le 27/07/2018 à 08:34

Un surnom effrayant donné par les combattants eux-même, un nom imprononçable. Le Hartmannswillerkopf sommet est un balcon imprenable sur la plaine d’Alsace. À 956 mètres d'altitude, on voit jusqu'au Mont-Blanc. Et surtout on peut espionner tout le trafic dans la plaine.



C'est pour cela que les Allemands vont faire couler le béton à flot pour construire des tranchées et 6.000 abris, pour tenir toute la montagne. Ce qui en fait aujourd'hui un champ de bataille exceptionnellement préservé, surtout grâce à la section spéciale du club vosgien, présidé par Robert Lenhard et qui s'est donné pour mission de l'entretenir depuis 1968.

Les Français sont épaulés désormais par Detlev Bussert et ses volontaires allemands de l'association expédition Hartmannswillerkopf Un travail difficile, mais dans des vestiges fascinants et des paysages toujours grandioses dont les volontaires ne se lassent pas.

Kardinalfelsen, Voie serpentine, Ziegelruckenstollen, Roche Sermet, Hirtzestein, Pain de sucre, Échelle du ciel : les soldats ont baptisé tous les points de ce monde à part qui se mérite.



L'ascension à pied est rude, pour aboutir peut-être au monument des Diables Rouges, les poilus du 152e régiment d'infanterie, stationnés aujourd'hui encore à Colmar. Leurs figures de bronze, tout là-haut, contemplent la plaine depuis 1921.