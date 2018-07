1915 : la "guerre des mines" à Vauquois

publié le 31/07/2018 à 08:30

On s'enterre le plus possible en 1914-18, mais sans doute nulle part autant qu'à Vauquois. C'est à l'origine une colline de la Meuse, mais creusée comme un gruyère. L'arrivée au sommet aujourd'hui est saisissante. Il faut faire attention à ne pas glisser dans des entonnoirs gigantesques.



Une salle entière du petit musée est tapissée de ces pics, piochons, pelles, compresseurs et chignoles. À Vauquois ont régné les mineurs du Pas-de-Calais ; ou, côté allemand, les pionniers de la forêt d'Argonne. On compte alors 17 kilomètres de galeries côté allemand.

Les mineurs ont creusé dans la gaize, une roche à grains fins facile à travailler. Pendant quatre ans, Français et Allemands vont se répondre à coup d'explosions souterraines, de plus en plus fortes. Jusqu'au paroxysme allemand de mai 1916.

Dans la Meuse, la butte de Vauquois est le lieu emblématique de la "guerre des mines" Crédit : RTL / Samuel Goldschmidt

Le 14 mai, l'explosion d'une mine géante est entendue à 40 kilomètres. Le cratère fera 100 mètres de diamètre. Mille tonnes d'explosifs auront été utilisées pendant toute la guerre ici. Pour rien, aucune avancée significative, mais un des sites les plus extraordinaires de tout le front.