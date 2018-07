publié le 19/07/2018 à 07:31

Clovis y a été baptisé. Trente-trois rois y ont été sacrés pendant 1.000 ans. Mais la cathédrale couturée d'histoire n'a encore rien vu, quand les armées allemandes arrivent aux portes de la capitale de Champagne en septembre 1914, et la bombardent.



Quatre-cents tonnes de plomb dans la toiture fondent et ruissellent sur les pierres et les vitraux. Soixante-dix statues sont mutilées, dont l'Ange au sourire, au portail de gauche. À l'intérieur, le visiteur attentif peut encore voir d’autres stigmates. Chance, hasard, destinée, parmi les gravats, la structure est restée debout. Et l'orgue où officie aujourd'hui Pierre Méa est un miraculé.

En 1914, il y avait 15.000 maisons à Reims. Seules 300 sont encore habitables en 1918. Au milieu de ces ruines, la cathédrale blessée va émouvoir des milliers de donateurs, parmi lesquels John Davison Rockefeller. Il donnera un million de dollars, une somme stratosphérique en ce temps, pour un chantier de reconstruction qui n'est pas encore terminé.

Une vue de la cathédrale de Reims après son bombardement, en septembre 1914 Crédit : AFP / HISTORIAL DE PÉRONNE