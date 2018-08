1914-18 : Ypres, symbole de la guerre chimique

publié le 16/08/2018 à 07:59

Dans les faubourgs d'Ypres, en Belgique, un bosquet au bord d'une route abrite un calvaire de granit et un petit dolmen, amenés ici des Côtes-d'Armor. Car ce sont des régiments bretons de Guingamp et Saint-Brieuc qui vont subir la première attaque chimique de l'Histoire.



"C'était le 22 avril 1915. À 17h10, ils ont vu arriver une espèce de brouillard jaune verdâtre très lourd, avec un sifflement assez puissant qui venait des lignes allemandes", explique Philippe Joachim, conférencier sur le front du Nord.

Six mille bombonnes sous pression libèrent 160 tonnes de chlore. La panique est totale. Ypres va devenir le symbole des gaz de combats et de la destruction absolue. "Après la Première Guerre mondiale, Ypres était détruit officiellement à 100%. Il n'y a que cinq façades dans toute la ville qui datent d'avant la guerre. Chose assez originale, on a essayé de reconstituer la ville comme elle était avant la guerre", raconte Dominiek Dendooven, conservateur-adjoint du musée In Flanders Fields.

Le résultat est absolument saisissant. On se promène aujourd'hui dans une magnifique capitale flamande du haut Moyen Âge, qui date du XXe siècle. Un élément est différent : la porte Menin. C'est par ce passage dans les remparts que les soldats de l'Empire britannique gagnaient le front.

Une photo de la Grand Place en 1918 (Illustration) Crédit : RTL / Samuel Goldschmidt

Les noms de 54.896 soldats disparus sans sépulture sont gravés sous les voûtes. Tous les soirs, à 20 heures, leur sonnerie au mort (le Last Post) retentit. Ce sont les pompiers d'Ypres qui ont pris en main ce service. Seule la Deuxième Guerre mondiale a interrompu le Last Post, qui a été sonné à ce jour à 31.135 reprises.