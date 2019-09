publié le 05/09/2019 à 09:20



Le cas de Patricia



Depuis 5 ans, Patricia est voisine d’un garage. Juste derrière le mur de son jardin, à seulement quelques mètres de sa maison, est installée la cabine de peinture de ce professionnel. Chaque jour, c’est la même chose : du bruit et des odeurs insupportables pour elle et son entourage. Le garagiste ne semble pas prendre au sérieux le problème et l’envoie balader. Les odeurs qui émanent de cette cabine de peinture se répandent dans son jardin et s’infiltrent dans son logement. Elle est quotidiennement sujette à des maux de tête et des irritations des voies respiratoires. La végétation qui entoure le mur mitoyen est également touchée par cette pollution et ne repousse pas d’année en année.



