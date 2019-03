Vive le printemps : recettes printanières, retour du jardinage & stop aux allergies !

publié le 23/03/2019 à 07:00

Allergies : toutes les astuces pour en venir à bout !

Invité : Dr Pierrick Hordé, allergologue et directeur des magazines "Particulier santé" et du "Journal des femmes santé"

Jardinage : nos jardins revivent !



Invité : Xavier Matthias, formateur en maraîchage bio, auteur de La vie érotique de mon potager (Editions Terre Vivante)

Recettes printanières : notre cuisine se fait gourmande et colorée !



Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de "La Guinguette d'Angèle" (dans le 1er, 11ème et 6ème à Paris). Auteure des livres : Délicieusement green (Editions Marabout), Fêtes végétales co-écrit avec Alain Ducasse (Editions Ducasse) et Eaux et infusions détox (Editions Marabout - sortie au mois de mai)

