Victime d'impayés : comment faire face

publié le 12/06/2019 à 09:20



Le cas de Jérémie

Jérémie est graphiste indépendant. Le 27 décembre 2018, un client le contacte via une plateforme de mise en relation. L’homme se présente comme étant architecte. A première vue, il semble sérieux. Après avoir discuté avec lui, Jérémie se met d’accord pour deux missions via la plateforme pour une somme globale de 2800€. « L’architecte » réalise scrupuleusement son travail dans les délais réclamés. Pourtant, son client ne le paye pas. Il a beau relancer par mail et par SMS, rien ne se passe. Le bonhomme le balade pendant trois bons mois. Puis, quand il hausse le ton, il le menace carrément physiquement. Après avoir déposé une main-courante, Jérémie contacte l’Ordre des Architectes. Et là, il apprend que son client n’y est pas inscrit. Une plainte a déjà été déposée en 2014 à son encontre pour port illégal du titre d’architecte… La situation est bloquée.

