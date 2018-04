La Suède lance une route qui recharge les véhicules électriques

publié le 17/04/2018 à 23:06

En Suède un tronçon de route un peu spécial vient d'être inauguré et il pourrait résoudre le problème de l'autonomie des voitures électriques. Car ces 2 kms de routes, non loin de l'aéroport de Stockholm, nommées Eroad Arlanda, vont permettre de recharger un véhicule électrique en temps réel.



La route source d’énergie. Ça parait fou et beaucoup ont déjà tenté l'aventure, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Les Allemands ont testé l'autoroute à caténaires, ça fonctionnait sur le même principe qu'une locomotive mais ce n’était pas très novateur, En France, on a eu la route à induction, avec des coûts d'utilisation astronomique. La suède aurait dont trouvé la formule parfaite.

Cela fonctionne comme les circuits électriques. Rappelez-vous, quand on était jeunes avec nos petites mains, on posait délicatement des modèles réduits sur une sorte de rail, on appuyait sur une manette pour faire accélérer notre bolide. C'est le même principe. Ils ont adapté une sorte de perche qui se met dans le rail, le rail envoie de l'électricité et le véhicule est rechargé.

Sur le papier, ce n'est pas l'idée du siècle mais ça a le mérite d'exister. C'est réservé aux transports routiers pour faire des trajets entre l'aéroport et une zone logistique. Pour l'instant, seuls les camions des services de la poste sont équipés du système.



Globalement les transports routiers représentent 30% des émissions de gaz carbonique en Suède. Le pays ambitionne, pour 2030, de devenir totalement vert, sans énergies fossiles utilisées. Le principe en tout cas n'est pas bête mais de là à l'imaginer sur les voitures de monsieur tout le monde, ça parait compliqué.

La cerise sur le capot

Une cerise Allemande, depuis le scandale du dieselgate, l'image de Volkswagen n'est pas vraiment au beau fixe. Le service marketing a donc réfléchi à tout ça, Solution en partie trouvée, abandonner le slogan Das Auto comprenez "la voiture", c'est vrai que cela faisait un peu prétentieux, et surtout proposer dès l'année prochaine un nouveau logo.



Un logo, qui selon les communicants, devrait vous apporter de la joie, de l'amusement et surtout de la couleur. Vaste programme, on a hâte de voire ça.