Pour vous régaler sans risque avec de bonnes grillades, la première chose à faire c'est de bien installer votre barbecue. Il faut le placer dans un endroit stable. Surtout, pas dans l'herbe ou dans le sable si le sol est bancal. Il doit être bien calé sur une surface plane.



Évitez de le mettre trop près des arbres, ou à côté d'une clôture en bois. Tenez bien les enfants à l'écart, pour qu'ils ne courent pas autour, en particulier pour les barbecues les moins stables, ceux qui ne sont pas très hauts, et dont les pieds ne sont pas très robustes.

Notre barbecue est installé. Passons maintenant à la phase 2 : l'allumage. Les puristes vont choisir le charbon pour donner un bon goût aux merguez. Mais misez sur les allume-feux naturels : laine de bois, cube de cire ou bois compressé.

Vous pouvez utiliser des cheminées d'allumage ou du papier journal. Évitez surtout l'alcool à brûler, tous les liquides inflammables et les allume-feux gélifiés. Ils sont très dangereux, à cause des retours de flamme. En plus, ils donnent un mauvais goût à vos grillades.



Les allume-feux solides, eux, peuvent générer des émissions toxiques. Il faut donc attendre qu'ils soient complètement brûlés avant de poser vos grillades. Pour la santé, on recommande de placer la grille à 10 centimètres des braises et de ne pas poser la viande au contact du feu.

Mettez un gant quand vous manipulez les pinces et grandes fourchettes





Maintenant que les brochettes sont posées sur la grille, il faut veiller à ne pas se brûler. Il faut privilégier des ustensiles suffisamment long, en acier émaillé pour retourner la viande en toute sécurité. Surtout, mettez un gant quand vous manipulez les pinces et grandes fourchettes.



Pour ne pas vous salir, vous allez utiliser un tablier. Sachez qu'il ne doit pas être en nylon (c'est une matière très inflammable). S'il y a un coup de vent, il peut prendre feu au contact de la braise. Évitez aussi les tee-shirt manches longues, qui pendent et qui risquent de toucher la braise.



Un Français sur deux rêve de ne pas à avoir à nettoyer son barbecue après usage. C'est pourtant indispensable. Il faut brosser la grille, nettoyer la cendre, sinon la cendre fine va empêcher le barbecue de fonctionner la fois suivante. En plus, la viande va garder un goût de cendre s'il est mal nettoyé, et ce n'est pas très bon pour la santé.

