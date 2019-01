publié le 27/10/2018 à 07:00

Quelle literie choisir pour dormir sur ses deux oreilles ?



Invité : Gérard Delautre, Président de l’Association Pour la Literie

Comment favoriser une bonne nuit dans les bras de Morphée ?

Invitée : Catherine Aliotta, sophrologue, et Fondatrice de l'Institut de Formation à la Sophrologie, auteur de Sophrologie et Sommeil – Manuel Pratique (Inter Editions)

Quels sont les secrets d’un bon brunch maison ?

Invitée : Corinne Jausserand, styliste culinaire, créatrice de recettes et auteur de Brunch & Slunch (Editions Albums Larousse)

