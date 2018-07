Soldes d'été 2018 : toutes les dates par département

publié le 27/06/2018 à 13:34

S'il vous reste des emplettes à faire avant les vacances, c'est le moment de profiter des soldes d'été. Ils débutent mercredi 27 juin pour six semaines de réduction, soit jusqu'au 7 août en France métropolitaine.



Mais ces dates ne sont pas les mêmes dans tous les départements. Dans les Alpes-Maritimes, les soldes auront lieu du 4 juillet au 14 août. En Corse, les habitants de l'île et les autres pourront profiter des réductions du mercredi 11 juillet au 21 août.



Les départements frontaliers, la Meuse, la Moselle, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, ont des dates de soldes différentes en hiver mais pour l'été, ce sont les mêmes que partout ailleurs, à savoir du 27 juin au 7 août.

Les soldes ont une durée de six semaines, mais cette celle-ci sera ramenée à quatre semaines dès l'hiver 2019 avec la loi PACTE s'il est adoptée. La loi sera examinée au Parlement en septembre.

Des dates différentes pour l'Outre-mer

Dans les départements et les collectivités d'Outre-mer, les périodes de soldes d'été n'ont pas lieu au même moment. À Saint-Pierre et Miquelon, les magasins proposeront des rabais plus tard, du 18 juillet au 28 août.



En Guadeloupe, les habitants profiteront des soldes du 29 septembre au 6 novembre. En Martinique et en Guyane, les réductions sont prévues du 4 octobre jusqu'au 14 novembre. À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les soldes sont fixés du 13 octobre au 23 novembre. À La Réunion, c'est encore plus tard avec des rabais prévus du 3 février au 16 mars.