Salaires impayés: Quels sont vos droits ?

publié le 15/11/2019



Le cas de Camille





Le 29 août 2016, le gérant d’un centre équestre embauche Camille en tant qu’apprentie. Elle signe un contrat de trois ans avec une rémunération progressive. La première année, tout se passe bien. En revanche, les ennuis commencent à partir du 23 octobre 2017. Pendant six semaines, elle justifie un arrêt maladie. Et pourtant, son employeur ne l’indemnise pas. En dépit de ce litige, elle reprend le travail. Seulement, à partir de juillet 2018, le gérant du centre équestre ne lui verse carrément plus son salaire. Elle relance tant bien que mal. Mais, à l’arrivée, elle ne parvient à obtenir qu’un chèque de 1000€ sur les 11.888€ qu’on lui doit. Depuis, malgré deux courriers recommandés et des menaces de poursuites, elle attend toujours son argent ainsi qu’une partie de ses bulletins de salaire.

Conséquence s : Elle se retrouve dans le rouge. A tel point que ses parents doivent prendre en charge tous ses frais quotidiens.

