et AFP

publié le 10/01/2019 à 16:50

Non, la Russie n'a pas interdit les banques Rothschild ! Contrairement à ce que les réseaux sociaux, y compris des groupes Facebook de "gilets jaunes", véhiculent depuis plus de deux jours, Vladimir Poutine n'a pas banni ces établissement bancaires du pays. Cette "fausse information", vérifiée par l'AFP, a considérablement enflé ces derniers temps, au point de pousser les principaux intéressés à réagir.



Sur son site, Rothschild & Co dit avoir des activités, de conseil notamment, sur le sol russe, ainsi qu'un bureau à quelques pas du Kremlin. Quant à l'autre banque éponyme, détenue par Edmond de Rothschild, elle affirme n'avoir "jamais disposé d’établissement bancaire en Russie".

Cible récurrente des conspirationnistes, ce n'est pas la première fois que les banques Rothschild sont au centre de "fake news". Comme le rappelle l'AFP, en mars dernier, le même site écrivait que la Hongrie les avait interdites du pays, alors qu'elles n'y étaient même pas présentes.