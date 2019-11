publié le 23/11/2019 à 07:38

Une émission spéciale "On chouchoute notre vie active !"



Quelles sont les bonnes postures à adopter au bureau pour éviter les douleurs ?

Invité : Julien Paccaud, ostéopathe et conférencier



Quelles recettes et astuces peuvent améliorer nos pauses-dej ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteure, journaliste. Auteure de Pasta Allegra, co-écrit avec Alessandra Pierini (Editions de l'Epure)



Comment se sentir mieux dans notre espace de travail ?

Invitée : Camy Puech, fondateur et Directeur Général de Qualisocial



Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces et les recettes de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

"Nous Voilà Bien !" vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !

La Pasta Allegra (Editions de l'Epure)