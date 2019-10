Problèmes de livraison : Avoir le bon réflexe

publié le 28/10/2019 à 13:41

Le cas de Philippe

En décembre 2017, Philippe engage une entreprise pour changer toutes ses fenêtres et volets. Il règle bien le solde de la facture, soit 11.386€ en trois fois. Pourtant, les travaux sont sans cesse repoussés. Après plusieurs relances, le chantier débute enfin en février 2019. Mais, à sa grande surprise, le monteur ne lui pose que cinq volets… Le reste est censé suivre rapidement. Seulement, le gérant de l’entreprise le balade encore et encore. Même ses mises en demeure et l’intervention de sa protection juridique n’y changent rien… Aujourd’hui, il compte sur RTL pour mettre fin à la mascarade !