Pour lutter contre la canicule, mangez des glaces!

Au menu, les Glaces ! Selon une étude, plus de la moitié des Français déclarent

manger de la glace au moins une fois par semaine durant l'été ...



Il y a plus de 2000 ans on préparait déjà des sorbets en Chine en faisant couler un mélange de neige et de salpêtre sur des tonneaux remplis de jus de fruits. A la même époque, en Perse, on rapportait des sacs de neige des montagnes que l’on stockait dans des endroits conçus pour cela. Et on utilisait cette neige pour faire des boissons glacées aux fruits : des sharbet… vous voyez l’idée !

On sait toutefois grâce à des récits que, dès l’Antiquité, les mets glacés étaient très appréciés, par Alexandre le Grand par exemple, par Néron également ! On ne sait pas qui a eu l’idée d’ajouter de la crème à un sorbet. C’était au 15ème siècle en Italie. Catherine de Medicis adorait les glaces et c’est après son mariage avec Henri 2 de France en 1533 que les crèmes glacées arrivèrent à la cour de France.



La vanille reste le parfum préféré des Français, suivi de très près par le chocolat, tandis que pour les sorbets, ce sont la fraise et le citron les parfums préférés. Mais alors comment choisir sa glace au supermarché ? Pour les sorbets, on cherche en priorité les plus riches en fruits, et contenant le moins d’additifs possible. On préfère l’utilisation de vrai sucre plutôt que le sirop de glucose-fructose. Pour les crèmes glacées, en format familial ou individuel, on favorise les produits à base d’aliments simples comme le lait et la crème, et on choisit les listes d’ingrédients les plus courtes sur les étiquettes.



Aujourd'hui au bout du fil, Gilles Marchal, pâtissier installé à Montmartre, il nous a livré ses 3 idées de dessert glacé.

