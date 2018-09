publié le 12/09/2018 à 08:11

L'ensemble des transferts sociaux, c'est plus de 700 milliards d'euros. Cela veut dire que chaque fois que le pays crée 100 euros de richesse, il en consacre 32 aux dépenses sociales. Le chiffre est impressionnant. La France est de très loin le pays qui assume les dépenses sociales les plus importantes en Europe.



Maintenant il faut quand même décoder ces chiffres. Ces 700 milliards recouvrent l'ensemble des prestations sociales relatives à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Cela comprend les mesures pour l'emploi, le logement, la famille, la vieillesse et la santé.

À l'intérieur de cette enveloppe globale, les minimas sociaux proprement dits - ceux qui font parfois polémiques, à savoir les aides destinées aux populations les plus déshéritées - comptent pour 60 milliards.

Aujourd'hui, 4,2 millions de foyers français bénéficient des minimas sociaux qui recouvrent dix allocations, dont le RSA, le minimum vieillesse, l'allocation de solidarité spécifique et celle d'adulte handicapé.



Une fois inclus les conjoints et les enfants, les minimas sociaux concernent directement 7 millions de personnes, soit 11% de la population présentes dans l'Hexagone qui bénéficient de plus de 40 milliards d'aides identifiées à des catégories très précises et de 17 milliards au titre du logement.



Le Président Macron a surtout ajouté que cet argent n'était pas toujours efficace. Le constat est juste. Ces dépenses sont très importantes, mais elles ne bénéficient pas toujours aux populations qui en ont le plus besoin. Notre système d'aide sociale protège en priorité les vieux au dépend des jeunes, et plus particulièrement des enfants. Il y a actuellement 3 millions de gamins qui vivent dans notre pays sous le seuil de pauvreté.



Cela ne signifie pas pour autant que cet argent est gaspillé en pure perte. Le taux de pauvreté, qui est en France de 14%, serait sans ces aides de 21%. Elles ont donc un effet significatif pour des millions de personnes.



En fait, notre problème n'est pas un problème de moyens - aucun pays au monde ne dépense autant d’argent que nous dans le social - mais bien d'efficacité.