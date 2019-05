On se bouge !

publié le 11/05/2019 à 07:00

Peut-on prévenir certaines douleurs dorsales ?

I nvité : Frédéric Srour, kinésithérapeute et ergonome. Auteur du livre "Même pas mal ! Le guide des bons gestes et des bonnes postures" (Editions First)

Faire son marché : que des avantages ?

Invitée : Monique Rubin, présidente de la Fédération des marchés de France

Quels sont les bienfaits de la danse ?

Invitée : Sarah Clerc, directrice adjointe du Centre de danse du Marais

