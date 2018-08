Départs en vacances : vérifiez vos pneus

publié le 05/08/2018 à 10:59

C'est peut-être le geste le plus important à effectuer avant de prendre le volant. En été, vérifier l'état de ses pneus est primordial, les véhicules étant particulièrement chargés lors des départs en vacances. Pourtant, sur la route, un tiers des pneus seraient sous-gonflés.



Une négligence dangereuse que commettent plus de 6 Français sur 10. "Le pneu peut se désagréger, voire éclater. Là, on se met vraiment en danger. Chaque année, 4 à 5% des accidents mortels sur les autoroutes sont liés à un défaut pneumatique", indique Christophe Ramond de la Prévention Routière. À noter qu'en plus, un pneu sous gonflé entraîne une surconsommation de carburant de l'ordre de 2 à 3%.



Pour un long trajet sur l'autoroute, il est conseillé de légèrement sur-gonfler ses pneus de 0,2 ou 0,3 bars. Et ce même si vous tractez une caravane ou une remorque. Veillez également à vérifier la roue de secours et gardez un œil sur votre kit anti-crevaison, la plupart ayant une date de péremption.