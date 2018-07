Marseille : un radar capable de surveiller la vitesse de 32 voitures en même temps

publié le 27/02/2018 à 23:08

Depuis quelques jours à Marseille, on expérimente un nouveau type de radar assez redoutable, puisqu'il est capable notamment de surveiller la vitesse de 32 voitures en même temps ! Et cela sur 8 voies de circulation, dans les deux sens. Cela donne une idée de la puissance de feu de ce joujou dernière génération : le Mesta Fusion, baptisé tourelle en raison de sa forme type tour de contrôle. De quoi envoyer au musée la bonne vieille cabine apparue sur nos routes en 2003.



Et pour avoir un tel rendement, ce radar nouvelle génération est très bien équipé. Il est doté d’une caméra haute résolution et de puissants flashs et offre une lecture des plaques quasi parfaite. Autrement dit, il minimise les erreurs, avec une vitesse de précision de 1% et permet même de distinguer les types de véhicules. Un camion d'une voiture par exemple.

Sa grande originalité, c'est son côté multi-fonctions, car contrairement aux radars actuels, il peut sanctionner plusieurs infractions a la fois. Outre la vitesse, ce Lucky-Luke des radars peut surveiller le franchissement des feux rouge, mais aussi le non-respect des distances de sécurité, le dépassement par la droite, le franchissement de ligne. Ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi capable de repérer si le conducteur porte bien sa ceinture ou s'il a un téléphone portable à la main et cela à plusieurs centaines de mètres de distance.

Il détecte quasiment tout

Ce radar a encore plus d'un tour dans sa tourelle, puisqu'il est capable de quasiment tout détecter comme la circulation sur les voies interdites, les dépassements interdits, les distances de sécurité, ou encore le franchissement de la ligne stop. Des fonctions qui sont pour le moment en attente d’homologation, mais déjà techniquement possibles : 455 sont prévus le long des routes avec les premières installations d'ici à la fin de l'année.



Non seulement ce radar est hyper efficace mais en plus, il est malin¿car il va faire partie des fameux radars leurres. C'est à dire que sur plusieurs cabines installées dans une même zone, seulement quelques-unes fonctionnent. Ce qui oblige le conducteur à être sans cesse attentif pour éviter la prune



En ce qui concerne d'ailleurs ces cabines leurres, là aussi les premières doivent êtres installées à la fin de l’année. Et elles vont pousser comme des champignons, puisque d'ici à 2 ans on en prévoit 6.000, dont seulement 1 sur 5 contiendra un radar.

