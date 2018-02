Allemagne : vers une interdiction des moteurs diesel ?

publié le 21/02/2018 à 23:30

L'Allemagne pourrait bientôt prendre une décision radicale concernant le Diesel. La Commission européenne menace Berlin de poursuite pour son inaction face à la pollution automobile. L'Allemagne doit réagir vite et pourrait mettre en place une mesure déjà très contestée : interdire la circulation des voitures diesel antérieures à 2015 dans 70 villes comme Munich, Stuttgart ou encore Cologne.



Le dioxyde de carbone peut provoquer des problèmes de santé, comme les maladies respiratoires. Mais le problème, comme cela se fait aussi sentir en France, c'est le marché de l'occasion. Les modèles diesel sont de plus en plus boudés, les stocks s'accumulent et on ne sait pas trop comment s'en débarrasser. Au pays des grosses berlines, cette éventualité ne passe pas.

Les constructeurs allemands de leur côté sont inquiets mais ce n'est pas la grande panique non plus. La crise du dieselgate en 2015 a mis les choses à plat et a changé les stratégies en profondeur. Le nouveau Cayenne de chez Porsche par exemple a été commercialisé cette année sans moteur diesel.

Perte de vitesse pour le diesel

Plus largement la marque abandonne tous les projets liés à cette motorisation. Dans le catalogue maintenant on retrouve essentiellement de l'essence et surtout de l'hybride. Cette technologie représente d'ailleurs la majorité des ventes pour les modèles Panamera.



Mais on ne retrouve pas seulement ce type de mesure en Allemagne. Oslo en Norvège s'est fixé un challenge de 100 % de voitures électrique en 2025. Paris c'est un peu une copie Allemande, la fin du diesel dans six ans, et aucun moteur thermique autorisé à circuler pour 2030.