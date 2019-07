Le sms qui vide les comptes

publié le 24/04/2019 à 09:20



Le cas d'Eléonore



Le 31 janvier dernier, Eléonore pense recevoir un SMS de sa banque pour une mise à jour. Sans se douter de quoi que ce soit, elle se connecte à son application. Elle valide la mise à jour demandée et elle referme tout. Deux jours après, elle consulte ses comptes bancaires. Et là, c’est la douche froide ! Non seulement, un virement de 5000€ a été réalisé de son livret A vers son compte courant sans son autorisation. Mais surtout, ce même compte courant a été débité de 6000€ ! Le bénéficiaire se nomme « mise à jour » et le motif affiché est « achat imm ». Soit achat immobilier, alors qu’elle n’a rien entamé de ce côté-là. Immédiatement, elle appelle le service client de sa banque pour bloquer votre sa bancaire. Dans la foulée, elle porte plainte et réclame à son agence la restitution des fonds. Le 6 février, une conseillère la reçoit en lui expliquant qu’elle sera remboursée sous 24 heures. Malheureusement, il n’en est rien.



