Lafarge et Holcim, un mariage entre la proie et le prédateur

publié le 28/05/2018 à 09:10

Il n'aura fallu que trois ans pour qu'un fleuron français - un vrai : Lafarge était n°1 mondial des matériaux de construction, expert des ciments spéciaux et des bétons innovants - s'efface du paysage.



Après de flamboyantes annonces sur une fusion entre égaux, le Suisse Holcim prend définitivement le contrôle de Lafarge. Le nouveau champion mondial du ciment est donc suisse, et il va s'appeler Holcim.

Il n'y a que les naïfs et les manipulateurs pour déplorer aujourd'hui la disparition de ce morceau du patrimoine industriel. Quand vous avez la tête sous l'eau et que vous quémandez une bouée, il est difficile de parler de négociations. Encore moins entre égaux.

Lafarge, financièrement fragilisée par des acquisitions risquées et une direction peu considérée à l’époque par beaucoup d'analystes, a commencé à vendre les bijoux du groupe dans le plâtre et les matériaux de toiture. Sans succès. La valeur de Lafarge n'a cessé de chuter. Pour retrouver de l'oxygène, et aussi pour conserver leurs postes, les dirigeants français ont appelé à leur secours Holcim. D'entrée de jeu, il y avait donc un fort et un faible.



Souvenez-vous de la fusion entre les soi-disant égaux Alcatel-Nokia Christian Menanteau Partager la citation





Le scandale de la cimenterie syrienne et du financement de groupes terroristes a-t-il joué un rôle dans cette affaire ? Cette incroyable conduite n'a évidemment pas plaidé en faveur des intérêts de Lafarge, dont le nom même ne devrait pas tarder à disparaître.



Certains centres de production pourraient être sur la sellette dans un avenir proche dans l'Hexagone. Les dirigeants suisses, qui considèrent que le marché européen est en surcapacité de 30%, veulent économiser près de 2 milliards d'euros dès 2019.



Le nouvel ensemble (130.000 personnes dans 78 pays, dont 4.500 en France) va donc très vite s'imposer, avec ses 30 milliards de chiffre d'affaires, comme le patron de ce secteur. Le scénario est déjà bien connu. Souvenez-vous des fusions entre soi-disant égaux Alcatel-Nokia ou très récemment Alstom-Siemens et son conte de fée de l'Airbus du rail.



Quand des dirigeants économiques et politiques vous vendent un mariage entre égaux, identifiez simplement la proie et le prédateur. C'est plus simple et plus honnête.

