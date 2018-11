publié le 30/11/2018 à 11:39

Champions d'Europe ! La France est le pays européen où les impôts sont les plus lourds. On l'explique par le poids de l'État en France, important. C'est une partie de la vérité, mais seulement une partie. En réalité, la progression des dépenses publiques et donc des impôts, provient d'abord de la forte augmentation de la redistribution. Ce sont les 750 milliards que l'État et la sécu prélèvent chaque année.



Cette partie des dépenses de l'État a littéralement phagocyté les services publiques classiques en dévorant les moyens publiques. Aujourd'hui, la redistribution représente en moyenne, le tiers du revenu des ménages. La grande crise a joué en 2009 et la faible croissance qui l'a suivi, il a fallu compensé la chute des revenus.

Depuis 2001, la population française a augmenté de 6 millions d'individus. Dans le même temps, le nombre de personnes qui travaillent dans le pays, n'a progressé que de 2 millions à peine. Le nombre de retraités a lui bondi de 4 millions, 300.000 pour les chômeurs. Depuis 2001, la France a surtout fabriqué des retraités et des chômeurs. C'est cela qui explique qu'on a dû augmenter les impôts.

Le problème français est que la base de l'économie est trop faible par rapport à la population.