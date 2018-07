publié le 30/06/2016 à 11:37

L'été est arrivé, le soleil ne se cache plus pour rayonner et la végétation se fait plus que jamais verdoyante. Si vous avez un jardin ou un plus vaste espace vert, toutes les conditions sont donc réunies pour avoir un splendide billard. Encore faut-il en prendre soin et ne pas être parasité par les hautes herbes et autres broussailles. C'est donc plus que jamais l'occasion de mettre la main à la pâte et de procéder à un débroussaillage en bonne et due forme.



Afin d'être efficace, il convient de choisir une débroussailleuse adéquate à la parcelle de verdure sur laquelle vous comptez travailler et défricher. Car tous les types de végétation ne correspondent pas aux différents modèles existants. Si vous pouvez l'acheter, il peut aussi être intéressant de s'intéresser à la location de débroussailleuse entre particuliers.

En fonction de la taille de la surface

Pour les petites surfaces, l'emploi d'une débroussailleuse portable par son utilisateur est recommandé (notamment celles qui se portent sur le dos). Si l'engin doit servir à traiter une zone collée juste à votre maison, il vaut mieux opter pour un modèle électrique. C'est d'autant plus vrai si la végétation y est tendre (gazon et fines herbes). En revanche, pour les zones un peu plus éloignées, il est préférable de choisir un modèle thermique, avec un moteur d'au moins 30 cm3. Attention cependant, car cela se ressent dans le poids de l'engin. De plus, compte tenu de l'entretien de tels moteurs, c'est l'une des raisons qui peuvent vous pousser à plutôt louer une débroussailleuse plutôt qu'à en acheter une.



Pour les grandes surfaces, il est plutôt conseillé de choisir une débroussailleuse manuelle équipée de roues. C'est d'autant plus efficace pour les zones comportant de la végétation rigide et des petites broussailles. Avec les roues, il est impératif de prendre toutes les mesures de sécurité en cas d'utilisation sur un relief pentu ou accidenté. Pour les surfaces supérieures à 10.000 mètres carrés, l'usage d'une débroussailleuse sur tracteur doit être envisagé. Un tel véhicule permet de traiter la végétation la plus dense, comme les arbustes et les broussailles importantes.



Enfin, il est important aussi de vérifier l'outil de coupe qui équipe la débroussailleuse que vous utilisez. Par exemple, une lame sur une tête de nylon à deux fils fait ainsi l'affaire pour les herbes tendres. Il faut envisager quatre fils pour les grandes herbes. Quant au couteau à plusieurs dents, c'est idéal pour les herbes denses et les ronces.