publié le 29/03/2019 à 08:47

En 2019, deux courbes vont se croiser, celles de la montée des populismes et de la crise financière et boursière. François Lenglet examine les raisons de cette mutation pour montrer l'émergence d'un nouveau cycle économique et politique.

Dans son livre Tout va basculer ! (éditions Albin Michel), il analyse les années en 9 : 1919, 1929, 1969, 2009 et donc 2019, qui sont déterminantes en politique et en économie et annonciatrices de changements : "À la fin d'une décennie, ces années en 9 cristallisent toutes les évolutions qui ont été enclenchées auparavant comme si on se préparait à l'année en 0 qui elles mêmes, ouvraient une nouvelle décennie à la fois sur le plan idéologique, sociétal et économique".



François Lenglet dessine à ses lecteurs le monde tel qu'il sera en 2029, et leur permet de se préparer à tous les dangers : "La crise politique avec la marée populiste mondiale et la crise financière avec l'endettement et un possible tsunami financier sont deux conséquences de la même cause. Elles procèdent toutes les deux de l'extinction du cycle libéral qui s'est épuisé et qui a provoqué des déséquilibres très importants dans le monde entier. Nous sommes à la veille d'une vraie secousse financière".