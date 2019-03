publié le 05/03/2019 à 13:45

Tenter de doubler voire tripler ses gains en prenant le risque de tout perdre, c'est le principe de Quitte ou double, le nouveau jeu lancé par la Française des jeux (FDJ) ce lundi 4 mars. Les joueurs peuvent remettre en jeu la somme gagnée en passant par un service en ligne.



Les tickets, mis en vente au prix de trois euros, sont divisés en deux parties. La première fonctionne comme un jeu de grattage classique : si on tombe sur un numéro gagnant, on remporte la somme associée. Le joueur peut ainsi gagner jusqu'à 50 000 euros. Il a ensuite le choix : soit il s'arrête là, et empoche directement la somme en point de vente, soit il la remet en jeu à la seconde étape.

Tripler sa mise ou tout perdre

Pour accéder à la deuxième partie, le joueur doit gratter la zone en bas du ticket. Elle lui permet d'accéder à un flashcode et à un code à 18 caractères. Il peut scanner le code avec l'application FDJ, ou saisir le code sur le site internet. Il accède alors à un jeu digital qui fonctionne sur un principe de paliers : il doit tomber sur les numéros gagnants pour accéder à l'étape suivante. À chacune d'elles, il multiplie ses gains par deux ou trois. Le jeu compte quatre paliers ; s'il avait découvert 50 000€ lors de la première étape, il peut donc empocher jusqu'à 800 000€.

Quitte ou double, le nouveau jeu de la FDJ Crédit : FDJ

Mais poursuivre la partie jusqu'au bout peut être risqué. Le joueur a une chance sur deux de tomber sur un numéro perdant, et de voir s'envoler l'intégralité de ses gains. A chaque palier, il peut donc décider de poursuivre, ou de s'arrêter là pour être sûr d'empocher ses gains.



Avec ce nouveau jeu, la FDJ continue d'élargir son offre. Elle l'avait déjà fait l'an dernier avec le Loto du patrimoine, destiné à financer la restauration de monuments français. L'opération avait permis de verser 22 millions d'euros à la Fondation du patrimoine. Une deuxième édition est prévue cette année, avec un tirage exceptionnel le 14 juillet.