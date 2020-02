Engie : le CA décide de ne pas renouveler le mandat d'Isabelle Kocher

publié le 06/02/2020 à 20:00

Isabelle Kocher était la seule femme à diriger une entreprise du CAC 40 (Engie). Le conseil d'administration a finalement décidé ce jeudi 6 février de ne pas renouveler son mandat, qui doit prendre fin en mai, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Une direction générale sera mise en place à titre intérimaire, dans l'attente de la nomination d'un nouveau dirigeant pour le géant de l'énergie Engie, ex-Gaz de France.



Isabelle Kocher était dernièrement sur la sellette. Elle voulait réorienter Engie vers les énergies vertes et les services, au détriment du charbon et du nucléaire, et dans la gestion intelligente des villes de demain. Mais l'exécution ne suit pas. De plus, ses résultats dans l'entreprise étaient mitigées. Des tensions existaient entre Isabelle Kocher et son président, Jean-Pierre Clamadieu.