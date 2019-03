publié le 13/03/2019 à 10:42

Les secteurs publics et privés français ont déposé, en 2018, 10.317 demandes à l'Office européen des Brevets. C'est 2,8% de moins par rapport à 2017. Ça veut dire un peu moins d'innovations.



Ce ralentissement est d'abord dû à Technicolor, qui a vendu une partie de ses activités à un groupe américain, ses brevets sont désormais enregistrés aux États-Unis. Cette raison est purement technique, mais reconnaissons également qu'on a été moins inventifs, surtout dans le secteur des biotechs. Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, est d'ordinaire plus innovant.

Mais si l'on regarde le verre à moitié plein, la France reste le deuxième pays déposeur de brevets en Europe, derrière l'Allemagne, et le 4e dans le monde, derrière les USA, l'Allemagne et le Japon. L'île-de-France est la région la plus innovante d'Europe, après la Bavière. Nous sommes devant les Chinois de Huawei ou de ZTE.

L'équipementier Valeo dans le Top 20 mondial

D'abord dans le secteur des transports, plus particulièrement l'automobile. La voiture électrique, la voiture autonome, la voiture connectée, c'est là qu'excellent nos ingénieurs. PSA, Michelin et surtout l'équipementier Valeo sont parmi les entreprises les plus innovantes, Valeo est même dans le Top 20 mondial.



L’entreprise qui, malgré un contexte difficile, avec par exemple un marché de l'automobile qui ralentit brutalement en Chine notamment, a décidé de continuer à investir dans la recherche et le développement : 12% de son chiffre d'affaires y est consacré, 20.000 ingénieurs dans 38 centres planchent sur la voiture de demain. Objectif : ne laisser aucune place à la concurrence et travailler sur le long terme. Il n'y a pas si longtemps, Valeo déposait ses demandes de brevets dans le monde entier, à un rythme de 5 par jour.



Une autre entreprise où les Géo Trouvetout foisonnent, c'est Essilor. Créateur de nouveaux verres pour vos lunettes. Aujourd'hui, 45% des produits commercialisés par ce géant de l'optique n'existaient pas il y a 3 ans. 285 demandes de certifications pour Essilor.

Et puis dans le secteur public, on trouve également le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives. Il y a donc une très belle France des inventeurs.

Les Plus

Augmenter les retraites modestes en fonction de l'inflation, cette idée émise le week-end dernier par La République En Marche a les faveurs de la ministre Agnès Buzin. Selon Les Échos plusieurs seuils de revenus pourraient être mis en place, la pension suivrait totalement la hausse des prix.



Privatiser le groupe ADP, aéroports de Paris, mais avec des garde-fous. Le texte est présenté aux députés avec un cahier des charges comme la mise en oeuvre d'une concession de 70 ans, ou encore le maintien du statut des salariés. Il s'agit de ne pas commettre les mêmes erreurs que les autoroutes.

La note

16/20 au Puits du fou qui se lance à la conquête de la Chine. Après la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et bientôt l'Espagne, le parc à thème à loué un partenariat avec un groupe immobilier chinois pour développer des spectacles sur la dynastie des Han, ou encore les conquêtes mongoles.