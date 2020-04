Cuisine : les cookies de Cyril Lignac à tester avec nos enfants !

publié le 04/04/2020 à 05:55

Santé : que faire si on a besoin de voir un médecin ? Accidents domestiques : comment réagir ?

Invité : Dr. Pascal Cassan, médecin urgentiste et conseiller national à La Croix Rouge française



Cuisine : comment mettre le pied à l'étrier à nos enfants ?

Invités : Liguori Lecomte, chef du site CuisineAZ.com

Cyril Lignac, chef. On le retrouve du lundi au vendredi à 18:45 sur M6 dans « Tous en cuisine ». En live depuis sa cuisine, Cyril propose de préparer un menu composé de 2 recettes pour 4 personnes simples et faciles à réaliser. Plusieurs familles dans différentes régions de France, elles aussi en duplex et en direct, essaient de suivre les instructions du Chef, tout comme l’animateur Jérôme Anthony…

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !