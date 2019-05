Le chèque volé

publié le 29/05/2019 à 09:20



Le cas de Michel



En novembre dernier, on vole le chéquier de Michel à son domicile. Quelques jours plus tard, sa conseillère lui envoie un SMS pour le prévenir qu’un chèque de 6 780 € va être prélevé de son compte. Sans attendre son retour, elle valide l’opération et l’argent est débité ! Il récupère une copie du chèque : la signature n’est pas la vôtre ! Après cet incident, sa banquière la recontacte pour un deuxième chèque de 8 500 €. Cette fois-ci, elle bloque l’opération avant que la somme ne soit débitée de son compte. Depuis et malgré des rendez-vous à sa banque, des appels, des courriers et des échanges de mails : impossible de récupérer ses 6 780 €! …

