publié le 30/06/2018 à 11:31

Il fait chaud, très chaud et au volant il est tentant d'enfiler des tongs, voire de conduire pieds nus ou de se mettre torse nu pour être plus à l'aise. Si ces pratiques ne sont pas interdites par le Code de la route, elles n'en restent pas moins dangereuses.



De plus, un article du Code de la route indique que les conducteurs doivent être en mesure d'effectuer toutes les manœuvres en toute sécurité. Or, tongs et pieds nus ne sont pas des plus indiqués pour le faire. Le temps de freinage avec des tongs est deux fois plus long. En cause : la semelle de cette chaussure qui a souvent tendance à se coincer sous les pédales de la voiture.

Même si la chaleur est écrasante, évitez aussi de conduire torse nu car en cas de choc la ceinture de sécurité peut provoquer des brûlures.

Et quand il fait chaud, qui n'a pas envie de boire quelque chose de rafraîchissant ou de manger une glace. Là encore, rien d'interdit mais attention car si un policier estime que cela impacte votre conduite, vous risquez de recevoir un PV de 35 euros.