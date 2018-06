ADA va remplacer une partie des Autolib

publié le 30/06/2018 à 09:45

ADA va se lancer sur le marché parisien, pour remplacer une partie des Autolib de Bolloré. Le loueur de voitures va expérimenter à partir du mois prochain, dans les 11ème et 12ème arrondissements de la capitale, avec des véhicules électriques pour circuler quelques kilomètres et des véhicules thermiques pour ceux qui désirent aller plus loin.



Il n’y aura pas de borne pour les Zoé électriques d'ADA mais à chaque fois l'assurance que la batterie est suffisamment rechargée. Pour louer : une application sur votre smartphone sur lequel vous recevrez un code pour déverrouiller la voiture. Du nouveau donc pour ADA qui emploie 80 personnes dans son siège de Clichy et plus d’une trentaine de personnes dans les agences en son nom propre. "On est petit", sourit le directeur général Christophe Plonenez. 15% de parts de marché, ce n'est pas grand-chose face aux géants américains comme Herz, mais c'est très concurrentiel.

ADA a décidé d'innover en investissant 3 à 4 % de son chiffre d'affaires. Avec notamment une appli qui change le métier. L'entreprise projette d'avoir désormais davantage d'employés sur des plateaux d'appels que du personnel en agence. Ça fait 18 mois maintenant que l'agence dématérialisée ADA est lancée. Et le loueur innove aussi à l’étranger : il vient de proposer sa solution connectée pour les 30 à 40 000 taxis de Dubaï pour remplacer la distribution des clés, les voitures sont équipées d'un boîtier avec une carte magnétique programmée à distance.