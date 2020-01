Caocao : la plateforme de VTC chinoise arrive à Paris

et AFP

publié le 25/01/2020 à 06:03

Un petit nouveau vient se faire une place parmi les nombreux VTC déjà bien implantés à Paris. Caocao (prononcé Tsaotsao) est une filiale du constructeur automobile Geely. Le groupe privé avait racheté le suédois Volvo puis est devenu en 2018 le premier actionnaire de l'allemand Daimler et le 7e constructeur automobile chinois avec 1,52 million de véhicules vendus.

Lancé en 2015, Caocao propose déjà ses services dans une trentaine de villes chinoises, où elle revendique 30 millions d'usagers selon Les Échos. Pour préserver sa croissance, la plateforme de VTC a choisi Paris pour sa première implantation à l'étranger.

"Caocao donne officiellement le coup de klaxon de son développement à l'étranger et lance un test à Paris", avait annoncé le 3 janvier l'entreprise de réservations de VTC sur le réseau social WeChat. Si l'application est dors et déjà disponible sur les smartphone, il n'y a pour le moment que très peu de chauffeurs disponibles. Cependant, Caocao en promet 180 en février et 300 en mars.

La clientèle touristique particulièrement ciblée

La plateforme prévoit dans un premier temps de développer dans les rues de la capitale 300 "black cabs", fabriqués par sa maison-mère Geely. Facilement repérable de par son look, la nouvelle génération de "blacks cabs" londoniens se veut 100% électrique. Le communiqué de presse indique que Caocao "se veut résolument zéro émission".

Avec "seulement" 300 véhicules déployés, Caocao est encore loin de rivaliser avec les dizaines de milliers de chauffeurs que compte Paris. La plateforme ne sera donc pas, dans un premier temps, un moyen fiable pour une course instantanée. Mais Caocao tend à se développer et ce, rapidement.

La plateforme cible plutôt une clientèle touristique avec un design moins conventionnel et surtout sa capacité à transporter jusqu’à six personnes. Caocao pense également pouvoir jouer sa carte avec la clientèle chinoise en visite dans la capitale, qui connait déjà la plateforme. L'application permet également de réserver un chauffeur pour quatre, ou huit heures : le temps de visiter la capitale et ses monuments.