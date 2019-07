publié le 27/04/2019 à 07:00

Oserez-vous les derniers sports d'aventure à la mode ?

I nvité : Grégoire Tournon, Monsieur Sport de l'émission TéléMatin sur France 2 et et sur la chaîne Trek



Succombez à une cuisine au plus proche de la nature !

Invité : Guillaume Sanchez, chef étoilé et propriétaire du restaurant Ne/So (6, rue Papillon - Paris 9ème) et du Ne/So 2 (bar à tapas - 3, rue Papillon Paris 9ème). Auteur de Humains (Editions Tana)



Découvrez l'incroyable tour du monde de Guirec Soudée et sa poule Monique !

Invité : Guirec Soudée (et sa poule Monique !), aventurier/navigateur, auteur de Le monde selon Guirec et Monique (Editions Flammarion), La fabuleuse histoire de Guirec et Monique (Editions Arthaud) et La poule qui fit le tour du monde (Editions Hachette)



