publié le 20/11/2018 à 14:11

Apple va-t-il enfin solder ses produits pour le Black Friday ? Depuis les débuts de l'opération en France dans les années 2010, la marque à la pomme n'a jamais fait beaucoup d'efforts sur les prix des iPhone, des Mac ou des iPad, se contentant d'offrir des cartes cadeaux iTunes à l'achat de certains produits dans les Apple Store. La donne semble avoir changé cette année. Apple a annoncé sur son site la tenue d'un événement "spécial shopping", quatre jours d'offres spéciales du vendredi 23 au lundi 26 novembre, jour du Cyber Monday.

L'entreprise n'a pas précisé les contours de l'opération. On ignore s'il s'agira de promotions ou de chèques cadeaux et quels types de produits seront concernés par l'offre. La page "Les fêtes en famille" vers laquelle les internautes sont redirigés pour préparer leurs achats met en avant le dernier iPhone Xs, les écouteurs sans-fil AirPods et l'Apple Watch Series 4.

Malgré le flou entourant le contenu de l'événement, l'annonce marque un virage dans la stratégie d'Apple. Le groupe semble désormais déterminé à profiter de ce week-end de promotions tous azimuts pour stimuler la demande pour ses produits. Malgré des résultats records au troisième trimestre 2018, Apple vend moins d'iPhone qu'auparavant et a annoncé à la presse que le volume de ventes de son produit vedette ne sera plus communiqué lors de la publication de ses résultats financiers.