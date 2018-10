Billets d'avion : 3 conseils pour payer moins cher

publié le 24/07/2018 à 07:15

Au moment de planifier ses vacances, il existe deux types de personnes : celles qui s'y prennent des mois à l'avance et celles qui s'en occupent à la dernière minute. Parmi les 84% de Français qui ont la chance de partir en vacances cet été, les deux tiers choisissent de rester dans l'Hexagone.



Mais pour les vacanciers qui préfèrent l'étranger comme lieu de villégiature, l'avion est le moyen de transport souvent privilégié et constitue la proportion la plus importante du budget vacances, surtout en cas de départ en famille.

Si vous êtes à quelques clics de vous envoler pour bronzer à l'autre bout du monde, voici quelques conseils pour éviter les pièges et profiter des meilleurs tarifs en réservant vos billets d'avion.

1. Réservez au bon moment

Contrairement aux idées reçues, il vaut mieux réserver ses billets d'avion quelques mois ou quelques semaines à l'avance. S'y prendre à la dernière minute est rarement avantageux, surtout en période estivale, car les compagnies sont certaines de remplir leurs avions, peu importe le prix du ticket.



Mais attention, il ne faut pas réserver trop tôt non plus. Les compagnies low cost mettent souvent leurs billets en ligne seulement six mois avant le décollage. Leurs tarifs sont souvent plus bas que ceux de la concurrence, il serait dommage de s'en priver.

Pour réserver un vol long-courrier, le moment idéal semblerait être 21 semaines avant le départ, indique une étude Skyscanner, relayée par le site de Challenges. Pour un vol intérieur en France, s'y prendre deux semaines avant le décollage est suffisant.



Avant de vous précipiter sur votre ordinateur pour réserver, jetez aussi un coup d’œil à votre montre. Il existe des moments plus opportuns que d'autres, où les clients sont moins nombreux à consulter les billets disponibles. En pleine nuit, les tarifs sont donc plus abordables qu'en pleine journée.



Choisissez bien également le jour où vous passez commande. Mieux vaut s'y prendre au milieu de la semaine, entre le mardi et le jeudi, plutôt que le week-end. Selon plusieurs études, le moment idéal pour acheter ses billets serait dans la nuit de mardi à mercredi, entre 4 et 6 heures du matin. Préparez votre réveil !

2. Soyez flexible

Comme pour la réservation, pour bénéficier des meilleurs tarifs, mieux vaut être flexible sur les horaires. Au moment de chercher un billet, vous pouvez cocher une petite case qui indique que vous êtes prêt à partir quelques jours plus tôt ou plus tard qu'initialement prévu. Cela vous permettra de comparer les prix et de voir que, d'un jour à l'autre, les tarifs peuvent varier, parfois de plusieurs dizaines d'euros.



Pendant les vacances scolaires, les prix sont évidemment plus élevés que pendant le reste de l'année, mais vous pouvez tout de même éviter de voir les prix flamber en privilégiant un départ (et un retour) en milieu de semaine plutôt qu'en week-end. Idem pour les horaires de départ. Un vol tôt le matin ou tard dans la nuit vous coûtera moins cher qu'un autre en pleine journée.

Un vol tôt le matin ou tard dans la nuit vous coûtera moins cher qu'un en pleine journée Crédit : Ashim D'Silva / Unsplash

Si vous le pouvez, vous pouvez aussi accepter de faire quelques kilomètres supplémentaires pour économiser quelques euros. Beaucoup de compagnies low cost proposent des vols depuis des aéroports secondaires, comme celui de Beauvais, près de Paris, ou encore celui de Carcassonne, qui dépend de l'aéroport de Toulouse.



Si vous prévoyez un long vol avec une escale, pourquoi ne pas profiter de ce temps-là pour visiter la ville dans laquelle vous attendez votre prochain vol ? Plutôt que de vouloir à tout prix un second vol juste après votre atterrissage, pensez à réserver vos billets via plusieurs compagnies, et profitez des quelques heures de battement pour aller découvrir un nouvel endroit. Grâce à des navettes, vous pouvez rejoindre le centre-ville rapidement et vous balader, sans visa nécessaire pour ces quelques heures. Pensez seulement à revenir à l'aéroport suffisamment tôt pour repasser les contrôles de sécurité et récupérer vos bagages.



Si vous avez l'âme aventurière, confiez vos vacances au hasard et laissez Internet décider de votre destination. Des sites, comme Triptuner, Drungli ou Partirou, vous donnent des idées de voyages en fonction des dates, de vos envies et de votre budget.

3. Consultez différents sites

Pour faire des économies, il vaut mieux acheter son billet en ligne que dans une agence. Mais tous les sites Internet ne sont pas forcément synonymes de bonnes affaires. Commencez par fouiller les comparateurs de prix, comme Kayak, Skyscanner ou Momondo, pour avoir une vue globale des prix des billets.



Ensuite, pour acheter les précieux tickets, on se rend sur les sites des compagnies qui pratiquent souvent des réductions. Ils sont plus fiables et facilitent les démarches. Si vous avez une demande ou besoin d'un renseignement avant le décollage, vous êtes directement en contact avec la compagnie. Il faut aussi faire attention aux frais supplémentaires (bagages en soute, assurance, frais de réservation...) à prendre en compte quand vous comparez les tarifs.



Dernier conseil pour éviter que les systèmes de traçage des compagnies ne repèrent votre adresse IP et fassent augmenter les prix au fil de vos recherches : utilisez des pages de navigation privée, ou bien faites vos recherches sur l'ordinateur d'un ami avant d'acheter les billets sur le vôtre.