Bientôt du Ricard au cannabis ?

publié le 30/08/2018 à 10:56

Ricard, le célèbre spiritueux à l'anis, souhaite ouvrir son marché à une autre plante : le cannabis. C'est ce qu'a annoncé Alexandre Ricard, patron de Pernod Ricard et petit-fils du fondateur, rapporte Le Monde.



"Nous regardons de près ce marché", confie Alexandre Ricard. Numéro deux mondial derrière Diageo, Ricard est connu pour son pastis, un alcool fort à base d'anis vert et de réglisse. Se lancer dans l'alcool au cannabis permettra donc au groupe de se diversifier. Ce marché est encore peu ouvert dans le monde, mais les barrières tombent au fur et à mesure en faveur de la légalisation du cannabis. En France, la plante verte, bien qu'elle soit illégale, constitue la substance psychoactive la plus consommée après l'alcool*.



En 2015, Alexandre Ricard annonçait déjà vouloir amener le groupe "dans l'accélération", même si, pour le moment, l'ouverture du géant français sur un tel marché est encore au stade de l'étude.

Qu'en est-il dans les autres pays ?

Au total, 25 pays dans le monde ont légalisé la consommation de cannabis. Parmi eux, neuf États américains, mais aussi l'Uruguay ou les Pays-Bas. En Grande-Bretagne et en Suisse, la consommation de cannabis n'est pas autorisée mais reste très peu condamnée. Une position géographique qui complique la situation de la France, où cette drogue douce est toujours illégale.



Au Canada, la "fumette récréative" deviendra légale à compter du 17 octobre prochain. Le brasseur Molson Coors et son compatriote The Hydropothecary se sont lancés dans une coentreprise pour fabriquer des boissons sans alcool, mais au cannabis.



Si Pernod Ricard se lance dans ce business, il aura également pour concurrent le groupe Heineken qui vient de lancer une boisson gazeuse infusée au cannabis en Californie. Et le principal concurrent de Pernod, le groupe américain Constellation Brands (propriétaire de la marque Corona), a annoncé un investissement de 3,4 milliards d'euros dans une société canadienne spécialiste du cannabis thérapeutique.



* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.