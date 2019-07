Bernard Arnault devient plus riche que Bill Gates

et AFP

publié le 17/07/2019 à 18:13

Les milliardaires se bousculent en haut du Bloomberg Billionaires Index. Pour la première depuis la création du classement des personnes les plus fortunées, il y a 7 ans, Bill Gates a été dépassé par Bernard Arnault. Avec 107 milliards de dollars à son actif, l'homme d'affaires français est devenu le deuxième homme le plus riche du monde.

Cette montée spectaculaire fait suite à l'excellente année boursière du groupe de luxe LVMH, dont il possède 47% des actifs. D'après l'agence Bloomberg, le septuagénaire aurait engrangé plus de 39 milliards de dollars de bénéfice depuis janvier 2019, soit le profit le plus important chez les 500 personnes les plus riches de la Terre.

Jeff Bezos reste au sommet du classement avec une fortune estimée à 125 milliard de dollars, suivit donc par Arnault, Bill Gates, l'investisseur Warren Buffet et le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg. Le classement est mis à jour régulièrement, en fonction de l'état de la bourse, les places sont donc amenées à changer d'un jour à l'autre.

Bernard Arnault déclarait récemment au Financial Times qu'il avait "toujours aimé être le premier". Une information que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, devrait prendre au sérieux, lui qui vient de perdre 38 milliards de dollars au terme du "divorce le plus cher de l'histoire".