publié le 06/01/2020 à 10:20

On dt souvent que le temps apportent sagesse, maturité et aident à faire face aux épreuves de la vie. Au fil des années, on apprend à relativiser plus facilement et les petits tracas de la vie qui nous auraient énervés quelques années auparavant deviennent des choses futiles auxquelles on ne prête presque plus attention.

Mais ce "pouvoir" du temps a-t-il des limites ? Avec le temps, les choses glissent-elles plus facilement sur nous ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Jézabel Marques, réalisatrice du film Sol (sortie mercredi 8 janvier)



- Joseph Agostini, psychologue clinicien. Auteur de La traversée des mensonges (Sortie le 7 janvier aux éditions Envolume)

La traversée des mensonges (Editions Envolume)