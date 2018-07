Automobile : le crédit est plus avantageux que le LOA

publié le 30/08/2016 à 06:47

Difficile d'échapper à la tentation. En ce moment, quasiment toutes les publicités automobiles, que ce soit dans la presse ou à la télévision, vous appâtent avec des offres incroyablement alléchantes. Pour un loyer mensuel attractif, vous pouvez acquérir la voiture neuve de vos rêves, parfois sans un centime d'apport. Exemple : une Mini à moins de 300 euros par mois. On y trouve aussi les stars du marché, comme la Clio ou la 208. La Dacia Sandero est même accessible à partir de seulement 107 euros.



De quoi vraiment se laisser tenter. D'autant que vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit non négligeable, puisque tout est compris (entretien, révision). Avec, in fine, la possibilité au bout de quelques années soit de payer le reste de la somme pour devenir propriétaire, soit de changer de véhicule. Seulement voilà, le faible coût actuel du crédit rend cette location souvent plus chère, de l'ordre de 10 à 50%, selon une enquête de Capital.

Le prix des options fait aussi grimper l'addition. C'est le cas si vous optez pour un forfait compris entre 40.000 et 75.000 kilomètres. Si vous dépassez ce forfait, comptez 4 à 5 centimes d'euros par kilomètre parcouru que vous devrez payer en plus. Si vos n'êtes pas méticuleux, méfiance. Car si au terme du contrat vous restituez le véhicule rayé ou tout cabossé, vous n'échapperez pas aux pénalités.

Enfin, si vous décidez de garder la voiture au terme de la location, ce n'est pas intéressant. Pour un C4 Picasso, note Capital, cela revient 22% plus cher qu'un crédit classique. Pas étonnant qu'à peine un tiers des conducteurs choisissent cette dernière option.