publié le 07/06/2017 à 07:00

Il n'est pas facile de résister à la tentation de répondre aux appels et textos lorsque l'on conduit. Pour preuve, dans une étude de la Prévention routière que RTL vous dévoilait la semaine dernière, 40% des automobilistes tiennent leur portable en main pour l'utiliser en conduisant. Pourtant, passer un coup de fil cela multiplie les risques d'accidents par dix. Et par vingt-trois lorsque vous écrivez un texto. Pendant qu'on compose un numéro, on ne regarde plus la route. Pendant ces deux secondes, on fait plusieurs dizaines de mètres. À 130 kilomètres/heure sur autoroutes, c'est 170 mètres.



Pour résister à la tentation Apple a trouvé la parade. Utilisable sur les iPhone jusqu'au 5S et sur les iPad, ce système sera en place dès cet automne. Grâce au GPS intégré, l'iPhone peut savoir si vous êtes en voiture ou non. Si vous êtes au volant, dans ce cas, il basculera alors automatiquement en mode conduite, où vous ne recevrez plus d'appel, de sms pour ne plus être distrait.