Un cartable réfléchissant pour être mieux protégé sur le chemin de l'école

publié le 28/08/2016 à 12:15

Dès le 1er septembre, les enfants vont retrouver le chemin de l'école. Un chemin, qui n'est pas toujours sans danger. Il faut donc être très prudent. En effet, un petit bonhomme qui traverse la route ne voit pas grand-chose. Il met ainsi trois fois plus de temps que les adultes à distinguer une voiture à l'arrêt d'une autre qui roule lentement. Haut comme trois pommes, l'enfant estime mal les distances. Or, il faut savoir que le chemin de l'école est semé d’embûches. Anne Lavaud, déléguée générale de la prévention routière, conseille donc aux parents de faire le trajet avec les enfants. "Profitez des derniers jours de vacances pour anticiper cette rentrée. Travailler avec les enfants sur la géographie de leur futur trajet d'école."



Un environnement hostile. Ainsi, 4 enfants sur 10 doivent pour aller à l'école traverser un passage piéton non protégé. Pensez aussi à bien rendre visible le cartable. La Prévention routière réclame que "20% de la surface des cartables ou des sacs à dos scolaires soit couvert en surface rétro-réfléchissante. Ce qui permet une visibilité accrue."