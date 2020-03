publié le 07/03/2020 à 05:55

Alimentation : le lait est-il vraiment bon pour la santé ?

Invité : Raphaël Gruman, nutritionniste. Sortie prochainement de Ma bible de la pré-ménopause et de la ménopause avec la naturopathie (Editions LEDUC.S)

Conso : les cartes de fidélité sont-elles réellement avantageuses ?

Invitée : Odile Plichon, journaliste conso au Parisien



Loisirs : peut-on se cultiver presque gratuitement ?

Invitée : Murielle Giordan, journaliste conso au magazine Avantages, partenaire de l’émission

