Pourquoi le bruit est-il dangereux pour la santé ?

Le bruit nous casse les oreilles, et bien plus que ça. Moins médiatisées que la pollution de l’air, les nuisances sonores sont un facteur majeur de risque pour notre audition, notre système cardio-vasculaire, notre cognition. On fait le point avec notre invitée la rédactrice en chef du Figaro Santé Magazine Aline Richard Zivolava.

À partir de quelle fréquence un bruit devient-il insupportable pour l’être humain ? L'adulte et l'enfant sont-ils égaux face au bruit ? Combien de français souffrent de l'audition ? Comment le bruit agit-il sur nos oreilles ? Qu’ont constaté des chercheurs chez les femmes exposées à un niveau de bruit aérien supérieur à 60 décibels ?

Notre invité nous expliquera les conséquences du bruit sur les enfants en bas âge, et nous donnera également des conseils pour se protéger au mieux face aux bruits qui nous entourent.



